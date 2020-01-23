السعودية اليوم / جامعة الملك فيصل تبحث أوجه التعاون المشترك في المجالات والاستشارات البيئية



الأحساء 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واس، بحضور عدد من مسؤولي الجامعة.

ناقش معالي مدير جامعة الملك فيصل في محافظة الأحساء الدكتور محمد العوهلي خلال لقائه في مكتبه أمس، المختص الدولي في الاستدامة البيئية، مؤسس ورئيس شركة

Design + Environment Inc DE للتصاميم والاستشارات، البيئية الدكتور ديفيد أوزوالد، آليات تعزيز فرص التعاون المشتركة في عدد من المجالات ذات العلاقة بتوجهات الجامعة المستقبلية، والتعريف بمسيرة الجامعة وإنجازاتها، إضافة إلى هوية الجامعة الجديدة واستشرافها للمستقبل برؤية متكاملة طموحة تتماهى مع رؤية 2030.

بدوره بحث عميد كلية العلوم الزراعية والأغذية الدكتور أحمد السقوفي مع الدكتور ديفيد أوزوالد، خلال الاجتماع التنفيذي، أوجه التعاون العلمي والاستثماري بين الجامعة والشركة في مجالات البيئة والاستشارات البيئية والدور الأمثل المتوقع لجامعة الملك فيصل في إيجاد الحلول البيئية وسبل تعزيز مصادر التمويل لتلك المشاريع والدراسات.

وألقى المختص الدولي الدكتور ديفيد أوزوالد محاضرة بعنوان "التحليل البيئي المتكامل لدعم اتخاذ القرار"، مؤكداً من خلالها دور المراكز العلمية في اتخاذ القرارات ذات العلاقة بالنواحي البيئية وتبنيها وتشجيعها للمفاهيم البيئية في منشآتها والتعمق بالتخصص في هذا المجال، مقدماً نبذة تعريفية عن المشاريع الدولية في هذا الجانب، وأهمية تحليل البيانات البيئية والمناخية ودورها في اتخاذ القرارات ذات الأثر في تقليل الآثار المترتبة والكوارث المتوقعة كالجفاف، والفيضانات، والحرائق، وبعض مشاريع التقييم البيئي المعتمدة على تحليل البيانات البيئية والمناخية في مناطق مختلفة من العالم.

// انتهى //

13:20ت م

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