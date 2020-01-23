السعودية اليوم / استشهاد رجل أمن أثناء مداهمة أمنية في محايل عسير // للصحف //



أبها 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واس

صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة عسير، بأنه في إطار المتابعة الأمنية للقضايا الجنائية التي تباشرها الجهات الأمنية، فقد تمكنت إحدى فرق التحريات والبحث الجنائي بشرطة محائل أمس، من رصد أحد المطلوبين في قضايا سلب تحت تهديد السلاح، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وعند شروع رجال الأمن في القبض عليه بادر بمقاومتهم بسلاح أبيض، حيث تمت محاصرته والسيطرة عليه والقبض عليه، واتخذت الاجراءات النظامية بحقه.

ونتج عن ذلك تعرض أحد رجال الأمن لإصابة واستشهاده أثناء نقله إلى المستشفى، تغمده الله بواسع رحمته وتقبله في الشهداء.

// انتهى // // للصحف //

13:12ت م

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