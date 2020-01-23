شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث الشراكة الاستراتيجية مع رئيس منتدى دافوس والان نبدء بالتفاصيل

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدلله وزير الخارجية في مدينة دافوس السويسرية، مؤسس ورئيس منتدى دافوس الاقتصادي العالمي كلاوس شواب، وذلك ضمن استضافة كلاوس لأعضاء الوفد السعودي المشارك في المنتدى. وجرى خلال اللقاء بحث الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والمنتدى وسبل تطويرها.

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