شكرا لقرائتكم خبر عن الكهموس: توجيهات القيادة دعمت تقدم المملكة في مؤشر مدركات الفساد والان نبدء بالتفاصيل

نوَّه رئيس رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس بالنتائج المتقدمة التي أحرزتها المملكة في ترتيب مؤشر مدركات الفساد (CPI) لعام 2019م، وتقدمها بين مجموعة دول العشرين الاقتصادية G20.

وأشار إلى أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهم الله الحازمة للقضاء على الفساد المالي والإداري وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة والإصلاح الاقتصادي كان لها بالغ الأثرعلى مؤشرات القياس العالمية ومنها مؤشر مدركات الفساد (CPI) ، داعياً لبذل المزيد من الجهود للوصول إلى منجزات تحقق تطلعات القيادة الرشيدة لوصول المملكة إلى مكانتها المستحقة عالمياً.

وشكر في ختام تصريحه كافة الجهات المعنية على تعاونها مع الهيئة لتحسين ترتيب المملكة في مؤشرات القياس العالمية في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، مشيراً إلى أن الهيئة تعول كثيراً على استمرار تعاون الجهات الحكومية المعنية مع الهيئة، بتوفير المعلومات المطلوبة، ونشرها عبر مواقعها الاليكترونية وتحديثها وتزويد المنظمات المختصة بها في حال طلبها، إضافة إلى تزويد الهيئة بتقارير وافية عنها، كي تتولى توفيرها في اللقاءات الدولية واتصالاتها مع الجهات والمنظمات المختصة.