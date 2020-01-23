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هوك يحذر قاآني : ستلقى نفس مصير سليماني
إذا واصل نهج قتل الأمريكيين
متابعات الخليج 365 - متابعة
قال برايان هوك المبعوث الأمريكي الخاص بإيران إن خليفة القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني الذي قُتل في هجوم أمريكي بطائرة مسيرة سيلقى نفس مصيره إذا سار على نهجه.
وأضاف هوك في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط ”إن واصل قاآني نهج قتل أمريكيين، فإنه سيلقى المصير نفسه“.
وأضاف في المقابلة التي أجريت في منتدى دافوس ”كان الرئيس ترامب واضحا، منذ سنوات، أن أي هجوم على الأمريكيين أو المصالح الأمريكية سيقابل برد حاسم“.
وأضاف ”هذا ليس تهديدًا جديدًا، إذ لطالما قال الرئيس إنه سيرد بحسم لحماية المصالح الأمريكية… أعتقد أن النظام الإيراني يفهم الآن أنه لا يستطيع مهاجمة أمريكا والنجاة بفعلته“.
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