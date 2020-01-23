المملكة تكشف عن مشروع متكامل لإعادة تدوير النفايات 

2020-01-23

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

تبدأ المملكة مشروع إعادة تدوير النفايات في المنطقة الشرقية، بما يتماشى مع هدف إجمالي لإعادة التدوير بنسبة 81% بحلول عام 2035.

ووقع المركز الوطني لإدارة النفايات (NWMC) وبلدية المنطقة الشرقية والشركة السعودية لإعادة تدوير الاستثمار (SIRC) مذكرة تفاهم لبدء المشروع، حيث تعمل الأطراف الثلاثة بشكل مشترك لتحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية لإعادة التدوير بحلول عام 2035.

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ويشمل ذلك إعادة تدوير 81 % من 2 مليون طن من النفايات الصلبة المنتجة سنويًا و 60% من 1.5 مليون طن من نفايات البناء والهدم سنويًا، إلى مواد أخرى تشمل الأسمدة والورق والبلاستيك والمعادن.

وبحسب موقع Middle East Construction News، يأتي المشروع للحفاظ على البيئة وحمايتها وتحقيق أهداف الاستدامة، وتطوير قطاع إدارة النفايات من خلال إنشاء منشآت حديثة لإعادة التدوير.

يُذكر أن المملكة تنتج نحو 15 مليون طن من النفايات الصلبة سنويًا، بمعدل 1.4 كغم لكل شخص، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد مع ازدياد التعداد السكاني في المملكة بحلول العام 2033 إلى 30 مليون طن سنويًا.

ومعظم مصادر النفايات هي نفايات بقايا الطعام حيث تشكل نحو 40 إلى51% و تليها النفايات البلاستيكية 5-17% و النفايات الورقية و الورق المقوى النفايات من بقايا الزجاج 3-5% و بقايا الخشب 2-8% و بقايا الأقمشة 2-6% و بقايا الحديد2-8%.

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