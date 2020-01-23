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القبض على إثيوبي بحوزته 253 بطاقة هوية مقيم مزورة
بالإضافة إلى وثائق تأمين وبطاقات صحية وتصاريح حج
متابعات الخليج 365 - واس
قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مقيم من الجنسية الإثيوبية تورط بجرائم تزوير هوية مقيم وبيعها.
وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، بأن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مقيم من الجنسية الإثيوبية في العقد الرابع من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطه بجرائم تزوير هوية مقيم وعرضها للبيع بمقابل مالي مستخدماً معملاً لهذا الغرض.
وأضاف الغامدي أن المقيم ضبط بحوزته على 253 بطاقة مزورة لهوية مقيم، ووثائق تأمين وبطاقات صحية وتصاريح حج وأختام متنوعة مزورة، إضافة إلى جهاز خاص بطباعة البطاقات المزورة، وتم إيقافه واتخاذ جميع الإجراءات النظامية بحقه .
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