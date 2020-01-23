2020-01-23

درجات حرارة صفرية حتى الاثنين المقبل

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك خالد الزعاق أن الانخفاض الفعلي لدرجات الحرارة يبدأ من اليوم الخميس على معظم مناطق المملكة مع نشاط للرياح الشمالية الباردة حتى يوم الاثنين المقبل.

وتابع الزعاق خلال تغريدة له عبر حسابه بموقع تويتر أن عدة مناطق ستشهد درجات حرارة تصل للصفر مئوية، مضيفًا: الدرجات الصفرية ستكون حاضرة على المناطق الوسطى وما دونه على الشمالية مع تشكلات سحبية مبشرة على جنوب الشرقية وجبال السروات.

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وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم تواصل الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصةً الأجزاء الساحلية منها كذلك على أجزاء من شرق ووسط المملكة.

كما تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب ممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من وسط وشرق المملكة.

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