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الخدمات الطبية للقوات المسلحة تخفض ساعات الانتظار في طوارئ مستشفياتها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

تشهد الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة أخيرا تحسنا في مستوى الخدمات الصحية، وذلك نتاجا للدعم اللا محدود من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ونائب وزير الدفاع - حفظهما الله - لتحقيق عدد من المبادرات من خلال برنامج تطوير وزارة الدفاع، ومنها مبادرة تحسين إدارة الأسرّة (انسياب)، واستخدامها بالطريقة المثلى بمستشفيات القوات المسلحة، مما أدى إلى انخفاض ساعات الانتظار في أقسام الطوارئ بنسبة 55%، وانخفاض في أعداد المرضى ذوي الإقامة الطويلة بنسبة 11%، وذلك من خلال التقرير الدوري لبرنامج تطوير وزارة الدفاع، حيث انخفض وقت انتظار المرضى منذ دخولهم حتى خروجهم من 80 ساعة إلى 30 ساعة في طوارئ مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض، وبمقدار 315 إلى 302 مريض شهريا لمرضى ذوي الإقامة الطويلة.

وانخفض وقت انتظار المرضى منذ دخولهم حتى خروجهم من 16 ساعة إلى 8 ساعات في طوارئ مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة، وبمقدار 23 إلى 19 مريضا شهريا من ذوي الإقامة الطويلة.

تجدر الإشارة إلى أن الخدمات الطبية، ومن خلال مستشفياتها الموزعة بمختلف مناطق السعودية، تسهم في تقديم الخدمة الصحية المتقدمة والدقيقة بقدرة استيعابية تتجاوز 7000 سرير.