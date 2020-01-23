شقيق مصابة جريمة الفاخرية يكشف عن حالتها الصحية

كشف شقيق روان التي أصيبت أثر تعرضها أمس الأول (الثلاثاء) لإطلاق نار على مركبة عائلية خاصة وسط حي الفاخرية بالظهران، عن حالتها الصحية.

وحسب”عكاظ” قال خالد السعدي أن الوضع الصحي لشقيقته «روان» في تحسن بعد تلقيها العلاج مضيفا أن إصابة أخته خطيرة في العمود الفقري، وتحتاج جراحاً لإنقاذها من الإصابة المباشرة التي تعرضت لها، نظراً لعدم وجود طبيب متخصص للتدخل المباشر، وناشد الجهات المسؤولة سرعة نقلها إلى مستشفى الملك فهد الجامعي.

وكان المتحدث الأمني العميد زياد الرقيطي أكد القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر على خلفية قيامه بإطلاق النار على مركبة عائلية خاصة بحي الفاخرية بالظهران، أسفرت عن وفاة فتاة وإصابة اثنتين جميعهن مواطنات في العقد الثالث من العمر وإصابة قائد المركبة من الجنسية الهندية. وأكد أن الجهات المختصة بشرطة المنطقة الشرقية اتخذت الإجراءات اللازمة، مشيراً إلى نقل المصابين إلى الجهات الصحية لتلقي العناية الطبية اللازمة، وإحالة المتهم وملف القضية إلى النيابة العامة.