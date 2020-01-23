عفيف.. الإطاحة بـ”متخفٍّ” متهم في 40 قضية نصب واحتيال وحقوق

أطاح رجال البحث الجنائي في شرطة محافظة عفيف بشخص متهم في أكثر من 40 قضية، وذلك بعد متابعة دقيقة لتحركاته، وإفشال محاولته الاختفاء عن أنظار رجال الأمن.

وكانت شرطة عفيف قد تلقت شكاوى عدة من أشخاص ضد المتهم، منها نصب واحتيال عليهم في خدمات وهمية، وقضايا حقوقية، وأخرى جنائية؛ إذ صدرت توجيهات مدير شرطة المحافظة بتكثيف متابعة تحركات المتهم، وتضييق الخناق عليه، حتى تم الإطاحة به رغم اختفائه عن الأنظار، وعدم خروجه بشكل شبه نهائي من المنزل. وجرى إيقاف الشخص تمهيدًا لعرضه على جهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات اللازمة حياله.