شاهد.. مداهمة “سوق النكاسة العشوائي” بمكة ومصادرة وإتلاف 70 طنَّ لحوم فاسدة

دهمت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة ببلدية المسفلة الفرعية، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة وإدارة الضبط الإداري، “سوق النكاسة العشوائي”، وأسفر عن ذلك مصادرة وإتلاف ٧٠ طنَّ لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي. وتم تسليم المصادرات من الخضراوات والفواكه الصالحة للاستهلاك لجمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة المكرمة.
من جانبها، أفادت جمعية إكرام لحفظ الطعام في تعليق لها أن الجمعية لا تستقبل المواد غير الصالحة للاستهلاك، ولا يمكن أن تقوم الأمانة بذلك، وإنما يجري تسليمها الخضراوات والفواكه الصالحة فقط لحفظ النعمة، وذلك بعد اطلاع مختصين من صحة البيئة، وإجازتها للاستفادة من المضبوطات الصالحة للاستهلاك الآدمي، ومن ثم توزع الجمعية الصالح منها إلى مستحقيها وفق آلية منظمة، وتحت إشراف مختصين صحيين.
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