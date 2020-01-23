السعودية اليوم / الأحوال المدنية تقدم مبادرة "نأتي إليك" بـ " بلدية طريف"



طريف 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واس

نظم مكتب الأحوال المدنية بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية أمس، زيارة ميدانية لبلدية المحافظة ضمن مبادرة الأحوال المدنية "نأتي إليك" لخدمة منسوبي القطاعات الحكومية في مقراتهم الرسمية.

وتسهم مبادرة "نأتي إليك" إلى اختصار الوقت والجهد على منسوبي الجهات الحكومية من خلال خدمتهم في أماكن وجودهم في مقر أعمالهم دون الحاجة لزيارة مكاتب الأحوال المدنية.

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10:50ت م

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