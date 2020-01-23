السعودية اليوم / تدخل طبي ناجح لإصلاح عيب خلقي لطفل عمره 5 سنوات



الرياض 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واس

قام فريق طبي بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك، ممثلاً بقسم المسالك البولية بإجراء عملية ناجحة لطفل يبلغ من العمر 5 أعوام.

وكان الطفل يعاني من عيب خلقي وهو التصاق العضو الذكري بكيس الصفن وعدم وجود مجرى البول في مكانه الطبيعي ويسمي "الإحليل السفلى"، وبعد عمل جميع الفحوصات الطبية والمخبرية اللازمة تم إجراء العملية وتكللت بالنجاح -ولله الحمد- وتم وإصلاح العيب الخلقي وإعادة فتحة البول إلى مكانها الطبيعي.

وقد استغرقت العملية حوالي 3 ساعات -وبفضل الله- غادر الطفل المستشفى بعد ثلاثة أيام من إجراء العملية وهو بصحة جيدة.

// انتهى //

10:48ت م

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