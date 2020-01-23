السعودية اليوم / "الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة جازان



جيزان 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً عن حالة الطقس على منطقة جازان لهذا اليوم, تضمن أمطاراً رعدية، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية، على مدينة جيزان و محافظات أبو عريش، و احد المسارحة، والحرث، و الداير بني مالك، و الدرب، و الريث، و العارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، ضمد، وفرسان، و فيفا، وهروب، والأجزاء الساحلية، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر - بمشية الله - حتى الساعة 6 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

// انتهى //

10:37ت م

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