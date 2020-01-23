السعودية اليوم / تعليم مكة المكرمة يطلق برامج ودورات تدريبية للفصل الدراسي الثاني



مكة المكرمة 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واس

بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة الشؤون الصحية المدرسية اليوم، تنفيذ خطتها للفصل الدراسي الثاني للعام الحالي.

وأوضحت مساعدة مدير إدارة الشؤون الصحية المدرسية رضية الخطابي أن المناسبات الصحية التي ستنفذ على مدار فصل دراسي كامل يبلغ عددها 6 برامج تشتمل على الصحة النفسية لطالبات المرحلة الثانوية، والنظافة الشخصية لطالبات المرحلة الابتدائية، والتوعية بمكافحة السمنة لطالبات المرحلة المتوسطة، إضافة إلى فعاليات الأسبوع الخليجي الموحد لصحة الفم والأسنان لطالبات المرحلة الابتدائية، وبرنامج التوعية بالربو والتلوث الذي يستهدف جميع المراحل.

وأفادت الخطابي أن التعليم سيمنح جوائز متميزة تستهدف جميع المراحل، إضافة إلى تنظيم محاضرات عن الفحص الطوعي وبناء الاتجاهات الغذائية السوية ومهارات التثقيف الصحي، ومعالجة الضغوط في بيئة العمل، وتنفيذ برامج عن صحة العين والمشاركة في المبادرة الوطنية للوقاية من تسوس الأسنان، والفحص الاستكشافي رشاقة، ومشروع سلامة الأطفال والتدريب على الإسعافات الأولية في المدارس.

// انتهى //

10:27ت م

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