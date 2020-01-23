السعودية اليوم / إعادة تفعيل الحظر الجوي على مطار معيتيقة بطرابلس ونقل الرحلات إلى مصراتة



طرابلس 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واس

أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أنه تم إعادة تفعيل الحظر الجوي المفروض على مطار معيتيقة وقاعدتها الجوية.

وقال المسماري في تصريحات للتلفزيون الليبي صباح اليوم "سنستهدف أي طائرة تخرق منطقة الحظر الجوي على معيتيقة مهما كان نوعها، مشددا على أن الجيش الوطني الليبي سيرد على أي اختراق ولا تفريط في الثوابت الوطنية".

وأضاف "لن نسمح للإرهاب بالتمدد في الأراضي الليبية ".

وقد أعلنت سلطات الطيران المدنى بطرابلس اليوم تعليق الملاحة الجوية بمطار معتيقة لأجل غير مسمى ونقل كافة الرحلات المدنية الدولية والمحلية إلى مطار مصراتة الذي يبعد عن طرابلس 220 كم .

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10:25ت م

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