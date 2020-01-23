السعودية اليوم / صحة المدينة المنورة تطور قسم الأشعة بمستشفى العيص



الرياض 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واس

أعلنت صحة المدينة المنورة أنه تم - ولله الحمد - تطوير قسم الأشعة بمستشفى العيص والانتقال من مرحلة استخدام الأحماض إلى نظام الديجتل، حيث تم دعم المستشفى بجهاز متكامل، وكذلك دعم القسم بجهاز برتبول ديجتال كما تم الربط بالباكس بجميع العيادات والطوارئ عبر برنامج اليرت، وكذلك تفعيل الأشعة المقطعية من خلال الربط بمنصة الوزارة لقراءة التقارير بشكل فوري.

يذكر أن مستشفى العيص تبلغ سعته السريرية 60 سريراً، ويقدم خدماته الطبية المتكاملة في العديد من التخصصات الطبية لأكثر من 134044 مراجعاً خلال العام الماضي، حيث قدمت العيادات الخارجية خدمتها إلى ما يقارب 15581 مراجعاً ومريضاً، كما أن قسم الطوارئ أستقبل 43720 مريضاً قدمت لهم الرعاية الصحية الكاملة.

كما تم إجراء 223 عملية جراحية وعمل 74520 تحليلاً مخبرياً وصرف 130797 وصفة دوائية من الصيدلية، وتم تغطية التطعيمات بنسبة 94% ، فيما بلغ عدد المراجعين للمراكز الصحية التابعة للمجمع 88731 مراجعاً.

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10:19ت م

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