السعودية اليوم / تحطم طائرة إطفاء أسترالية



سيدني 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واس

تحطمت طائرة إطفاء أسترالية غرب بلدة كوما مما أدى إلى مصرع جميع أفراد طاقمها الثلاثة.

وأبانت رئيسة وزراء ولاية نيو ساو ويلز جلاديس بريجيكيان في تصريح اليوم أن تحطم الطائرة جاء أثناء قيامها بمهام إطفاء حرائق الغابات.

فيما أعرب مفوض قطاع خدمات مكافحة الإطفاء شان فيتزسيمون عن أسفه لتحطم الطائرة، مشيرًا إلى أنه لم تتضح بعد أسباب وقوع الحادث.

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