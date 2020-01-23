السعودية | سفير المملكة لدى الخرطوم يستقبل وزير التجارة والصناعة السوداني

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:23 صباحًا, 23 يناير 2020 م المناطق _ الرياض استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر بمقر إقامته في ضاحية كافوري الليلة الماضية معالي وزير التجارة والصناعة السوداني مدني عباس مدني.

وتناول الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالين التجاري والصناعي.

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