شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تتقدم 7 مراكز في مؤشر مدركات الفساد والان نبدء بالتفاصيل

​أحرزت المملكة تقدماً بـ(7) مراكز عالمية في ترتيب مؤشر مدركات الفساد (CPI) لعام 2019م، الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية اليوم الخميس 28/05/1441هـ، الموافق 23/01/2020م، حيث حققت المملكة المركز (51) عالمياً، من أصل (180) دولة، وتقدمت في مركزها بين مجموعة دول العشرين الاقتصادية G20 لتحقق المركز (10).

ويستند المؤشر الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية بشكل سنوي على التصورات المتعلقة بانتشار الفساد في الدول من خلال مجموعة من الاستقراءات والتقييمات المعنية بالفساد، والتي يتم جمعها عن طريق مصادر بيانات من منظمات دولية متعددة معتمدة لدى منظمة الشفافية الدولية، والمنظمات المقيمة للمملكة هي: المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، ومنظمة البصيرة العالمية (GI)، ومنظمة برتسلمان ستيفتونغ (BF)، والمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، ووحدة التحريات الاقتصادية (EIU)، ومؤسسة خدمات المخاطر السياسية (PRS)، ومشروع أنماط الديموقراطية (VDEM).