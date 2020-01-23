شكرا لقرائتكم خبر عن رياح وأتربة على الرياض حتى الـ 6 مساءً والان نبدء بالتفاصيل

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقرير لها اليوم، عن هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة قد تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية على منطقة الرياض وتشمل محافظة الأفلاج، الحريق، الخرج، الرين، السليل، حوطة بني تميم ووادي الدواسر.

وبينت الهيئة أن الحالة تبدأ من العاشرة صباحا إلى السادسة مساء.