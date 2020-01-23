- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم قصة اقتحام الإيرانيين لسفارة المملكة عام 2016 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
قصة اقتحام الإيرانيين لسفارة المملكة عام 2016
يسردها محمد رميح في برنامج "كيف"
متابعات الخليج 365 - الرياض
يستضيف برنامج “كيف” الذي يقدمه الإعلامي محمد العسيري، اليوم الخميس في تمام الثانية ظهرًا على إذاعة mbc fm، العميد محمد الرميح، أحد أفراد البعثة الدبلوماسية في إيران.
ويسرد الرميح خلال الحوار قصة اقتحام المتظاهرين الإيرانيين للسفارة السعودية عام ٢٠١٦، كما يتحدث عن كيف استطاع أفراد البعثة الدبلوماسية النجاة من هذا الاقتحام؟
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر قصة اقتحام الإيرانيين لسفارة المملكة عام 2016 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.