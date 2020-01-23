قصة اقتحام الإيرانيين لسفارة المملكة عام 2016

2020-01-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

يستضيف برنامج “كيف” الذي يقدمه الإعلامي محمد العسيري، اليوم الخميس في تمام الثانية ظهرًا على إذاعة mbc fm، العميد محمد الرميح، أحد أفراد البعثة الدبلوماسية في إيران.

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ويسرد الرميح خلال الحوار قصة اقتحام المتظاهرين الإيرانيين للسفارة السعودية عام ٢٠١٦، كما يتحدث عن كيف استطاع أفراد البعثة الدبلوماسية النجاة من هذا الاقتحام؟

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