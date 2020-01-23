فيديو من داخل العناية المركزة.. هكذا يتعامل الأطباء مع مرضى كورونا

2020-01-23

متابعات الخليج 365- متابعة

نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، مقطع فيديو وصوراً تظهر كيف يتعامل الأطباء مع المرضى الذين أصيبوا بفيروس كورونا القاتل في الصين.

وشارك المستشفى المركزي في ووهان، تلك المدينة التي انتشر فيها الفيروس الجديد، عدداً من الصور للممرضات والأطباء على حسابه بموقع ويبو، ظهروا خلالها وهم يرتدون ملابس واقية، أثناء تعاملهم مع المرضى في العناية المركزة

ورصد مقطع الفيديو الذي نشرته الصحيفة الأجواء المتوترة في وحدات العناية المركزة في المستشفى التي يتم فيها علاج المرضى، من الفيروس القاتل، والذي تسبب في وفاة ما لا يقل عن 9 أشخاص، وإصابة 500 آخرين.

يقوم الأطباء في المستشفى بإنقاذ المرضى بطريقة متوترة ولكن منظمة، ويشجعون بعضهم البعض على علاجهم، وتُظهر إحدى الصور أربعة أطباء يعربون عن عزمهم على محاربة الفيروس المهدد للحياة من خلال إحكام قبضتهم.

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وتحدثت طبيبة بالمستشفى عن الاستعدادات التي قامت بها قبل دخول قسم العناية المركزة في المستشفى المخصص لعلاج مرضى كورونا، حيث ارتدت ملابس واقية وقناع وجه، وتم تعقيمها مرتين قبل أن تعبر بابين زجاجيين للدخول إلى أماكن تواجد المرضى.

وأظهر مقطع فيديو آخر التقطته كاميرات المراقبة، عددًا من الممرضات والأطباء وهم يعالجون المرضى، حيث يناوب كل منهم أربع ساعات.

وكشف عمدة المدينة عن إصابة طبيب و 13 ممرضة في المستشفى أثناء رعاية أحد المرضى لأنهم أهملوا أعراضه.

وقالت السلطات المحلية اليوم إنها تقدمت بطلب للحصول على مساعدات طارئة على أمل الحصول على 40 مليون قناع للوجه و5 ملايين بدلة واقية لمساعدتها في التعامل مع المرض.

ولم يظهر هذا الفيروس الجديد والذي يعتبر سلالة جديدة من فيروس كورونا، في الصين فقط، حيث ظهر في دول أخرى، وأبلغت 5 دول ومناطق أخرى ومنها الولايات المتحدة الأمريكية وتايلاند واليابان، عن حالات مؤكدة.

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