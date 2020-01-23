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صورة نادرة للملك المؤسس وهو يتوسط أربعة من أبنائه

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2020-01-23

صورة نادرة للملك المؤسس وهو يتوسط أربعة من أبنائه

التُقطت عام 1935م

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشر حساب دارة الملك عبد العزيز، المتخصصة في خدمة تاريخ وجغرافية وآداب وتراث المملكة العربية والجزيرة العربية والعالم العربي، صورة تاريخية للملك المؤسس، وهو يتوسط أربعة من أبنائه.

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وعلق الحساب على الصورة قائلاً: “صورة تاريخية للملك عبدالعزيز يتوسط بعض أبنائه، التقطت عام ١٣٥٥هـ الموافق ١٩٣٥م”.

وظهر الملك المؤسس، رحمه الله، في الصورة وهو يجلس على كرسي ويحمل الأمير نواف على قدميه، بينما يقف على يساره الأمير متعب، وعلى يمينه الأمير طلال والأمير مشعل.

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