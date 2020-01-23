مكملات غذائية تساعد على خسارة الوزن بدون رياضة

2020-01-23

متابعات الخليج 365 - متابعة

طور باحثون مكملات غذائية على شكل حبوب دواء يمكن تناولها يوميًّا لخسارة الوزن، دون ممارسة التمارين الرياضية.

وتسمى المكملات الغذائية التي بدأت تغزو الأسواق شيب لاين، وهي أول مكمل غذائي يقدم ثباتًا في الوزن إلى جانب فوائد غذائية أخرى.

وفي أكبر دراسة من نوعها أجراها باحثون من جامعة إمبيريال كوليدج لندن على هذا المنتج، شهد المشاركون انخفاضًا في الوزن ومحيط الخصر ومؤشر كتلة الجسم، عند المداومة على تناول كبسولة واحدة في اليوم من هذا المنتج.

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وأوضحت نتائج الدراسة التي أجريت على 440 مشاركًا ونشرت في مجلة “سينتيفيك ريبورتس” أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا حققوا أفضل النتائج، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

والمثير في هذه النتائج، أن الأشخاص الذين شاركوا في الدراسة، تمكنوا من خسارة الوزن، دون أن يضطروا إلى تغيير نظامهم الغذائي، أو ممارسة التمارين الرياضية، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ويحتوي المكمل الغذائي على مزيج من خمس سلالات من البروبيوتيك، وهي نوع من البكتيريا “الجيدة” التي يعتقد أنها تحسن من صحة الأمعاء ومناطق أخرى من الجسم.

وتلعب هذه البكتيريا دورًا رئيسيًّا في تحسين عمليات الهضم، ودعم نظام المناعة الصحي في الجسم، وعندما يحدث خلل في أي سلالة من هذه البكتيريا، يمكن أن يؤدي ذلك إلى مشاكل صحية.

ويرتبط الخلل في عمل البكتيريا المفيدة بعدد من الأمراض، من الحساسية إلى التهاب الأمعاء ومرض السكري من النوع الثاني، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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