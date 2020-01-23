هل يؤثر انتهاء عقد الإيجار على الدعم؟ حساب المواطن يعلق

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هل يؤثر انتهاء عقد الإيجار على الدعم؟ حساب متابعات الخليج 365 يعلق
أكد على أهمية تحديث البيانات والمرفقات
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضح برنامج حساب متابعات الخليج 365، على أهمية تحديث البيانات والمستندات المرفقة باستمرار؛ حتى لا يتأثر الدعم المستحق للمستفيد.
جاء ذلك في رد من البرنامج على مستفيد وجه سؤالًا قال فيه: “أنا عقد الإيجار انتهى هل لازم عقد إيجار إلكتروني جديد أم لا؟”.
ورد حساب متابعات الخليج 365 عبر حساب خدمة المستفيدين بقوله: “أهلًا بك، في حال كانت حالة المستند المرفق (وثيقة منتهية) لابد من حذفه وإرفاق مستند (ساري الصلاحية) قبل تاريخ 25 يناير”.
ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.
كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.
وأضاف برنامج حساب متابعات الخليج 365 أنه في حال انطبقت شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق على أي مواطن بإمكانه التسجيل في البرنامج والاستفادة من الدعم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
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