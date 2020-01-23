احذفها فورا.. تطبيقات تتجسس على هواتف أندرويد!

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أعلن فريق من الباحثين التابعين لموقع CyberNews المتخصص بشؤون التقنية عن اكتشاف 30 تطبيقا تخترق بيانات هواتف أندرويد وتتجسس عليها.
وقال الخبراء إنهم وأثناء دراستهم للتطبيقات الموجودة في متجر Google Play الإلكتروني اكتشفوا 30 تطبيقا تصيب هواتف أندرويد ببرمجيات خبيثة، وتجمع بيانات الهواتف وتبيعها لجهات خارجية، أو تصيب الهاتف بفيروسات تظهر الإعلانات دون توقف..، أو توجه المستخدمين إلى مواقع التصيد الإلكتروني، والأخطر أن عدد مرات تنزيل هذه التطبيقات وصل إلى 1.4 مليار مرة
ومن بين أخطر هذه التطبيقات كان تطبيق BeautyPlus – Easy Photo Editor & Selfie camera، الذي طورته Meitu، ويشتبه بجمعها لبيانات المستخدمين على خوادمها وبيعها لجهات أخرى.
ويشير الخبراء إلى أن هذا التطبيق يطلب أثناء تحميله الوصول إلى بيانات عديدة كرقم الهاتف، والحصول على إذن لمعرفة موقع الهاتف.
وتشمل قائمة التطبيقات المذكورة :
BeautyCam
Beauty Camera – Selfie Camera
Selfie Camera – Beauty Camera & Photo Editor
Beauty Camera Plus – Sweet Camera & Makeup Photo
Beauty Camera – Selfie Camera & Photo Editor
YouCam Perfect – Best Selfie Camera & Photo Editor
Sweet Snap – Beauty Selfie Camera & Face Filter
Sweet Selfie Snap – Sweet Camera & Beauty Cam Snap
Beauty Camera – Selfie Camera with Photo Editor
Beauty Camera – Best Selfie Camera & Photo Editor
B612 – Beauty & Filter Camera
Face Makeup Camera & Beauty Photo Makeup Editor
Sweet Selfie – Selfie Camera & Makeup Photo Editor
Selfie camera – Beauty Camera & Makeup camera
YouCam Perfect – Best Photo Editor & Selfie Camera
Beauty Camera Makeup Face Selfie, Photo Editor
Selfie Camera – Beauty Camera
Z Beauty Camera
HD Camera Selfie Beauty Camera
Candy Camera – selfie, beauty camera & photo editor
Makeup Camera-Selfie Beauty Filter Photo Editor
Beauty Selfie Plus – Sweet Camera Wonder HD Camera
Selfie Camera – Beauty Camera & AR Stickers
Pretty Makeup, Beauty Photo Editor & Selfie Camera
Beauty Camera
Bestie – Camera360 Beauty Cam
Photo Editor – Beauty Camera
Beauty Makeup, Selfie Camera Effects & Photo Editor
Selfie cam – Bestie Makeup Beauty Camera & Filter
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