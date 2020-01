احذفها فورا.. تطبيقات تتجسس على هواتف أندرويد!

︎ :

أعلن فريق من الباحثين التابعين لموقع CyberNews المتخصص بشؤون التقنية عن اكتشاف 30 تطبيقا تخترق بيانات هواتف أندرويد وتتجسس عليها.

وقال الخبراء إنهم وأثناء دراستهم للتطبيقات الموجودة في متجر Google Play الإلكتروني اكتشفوا 30 تطبيقا تصيب هواتف أندرويد ببرمجيات خبيثة، وتجمع بيانات الهواتف وتبيعها لجهات خارجية، أو تصيب الهاتف بفيروسات تظهر الإعلانات دون توقف..، أو توجه المستخدمين إلى مواقع التصيد الإلكتروني، والأخطر أن عدد مرات تنزيل هذه التطبيقات وصل إلى 1.4 مليار مرة

ومن بين أخطر هذه التطبيقات كان تطبيق BeautyPlus – Easy Photo Editor & Selfie camera، الذي طورته Meitu، ويشتبه بجمعها لبيانات المستخدمين على خوادمها وبيعها لجهات أخرى.

ويشير الخبراء إلى أن هذا التطبيق يطلب أثناء تحميله الوصول إلى بيانات عديدة كرقم الهاتف، والحصول على إذن لمعرفة موقع الهاتف.

وتشمل قائمة التطبيقات المذكورة :

BeautyCam

Beauty Camera – Selfie Camera

Selfie Camera – Beauty Camera & Photo Editor

Beauty Camera Plus – Sweet Camera & Makeup Photo

Beauty Camera – Selfie Camera & Photo Editor

YouCam Perfect – Best Selfie Camera & Photo Editor

Sweet Snap – Beauty Selfie Camera & Face Filter

Sweet Selfie Snap – Sweet Camera & Beauty Cam Snap

Beauty Camera – Selfie Camera with Photo Editor

Beauty Camera – Best Selfie Camera & Photo Editor

B612 – Beauty & Filter Camera

Face Makeup Camera & Beauty Photo Makeup Editor

Sweet Selfie – Selfie Camera & Makeup Photo Editor

Selfie camera – Beauty Camera & Makeup camera

YouCam Perfect – Best Photo Editor & Selfie Camera

Beauty Camera Makeup Face Selfie, Photo Editor

Selfie Camera – Beauty Camera

Z Beauty Camera

HD Camera Selfie Beauty Camera

Candy Camera – selfie, beauty camera & photo editor

Makeup Camera-Selfie Beauty Filter Photo Editor

Beauty Selfie Plus – Sweet Camera Wonder HD Camera

Selfie Camera – Beauty Camera & AR Stickers

Pretty Makeup, Beauty Photo Editor & Selfie Camera

Beauty Camera

Bestie – Camera360 Beauty Cam

Photo Editor – Beauty Camera

Beauty Makeup, Selfie Camera Effects & Photo Editor

Selfie cam – Bestie Makeup Beauty Camera & Filter