التجارة تستدعي 38 دراجة BMW.. خلل يسبب حوادث

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أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، أمس الأربعاء، عن استدعاء 38 دراجة BMW ” K 1600 GTL / K 1600 GTL B “، موديلات 2018- 2020.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن ذلك الخلل في ناقل الحركة قد يؤدي إلى انغلاق العجلة الخلفية بشكل مفاجئ أثناء القيادة..؛ مما يؤثر على ثبات الدراجة ويزيد من خطر وقوع حادث.
ودعت الوزارة المستهلك بالتحقق من شمول رقم هيكل الدراجة والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.
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