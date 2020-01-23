اقتصادي / الأسهم الأمريكية تغلق علي ارتفاع طفيف



نيويورك 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واس

قادت أسهم التكنولوجيا المؤشر ستاندرد اند بورز 500 لصعود طفيف يوم الأربعاء، حيث ساعدت توقعات قوية من آي.بي.ام في تخفيف أثر بواعث القلق من تفشي فيروس تاجي جديد.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 9.02 نقطة بما يعادل 0.03 % إلى 29187.02 نقطة، وزاد ستاندرد اند بورز 1.02 نقطة أو 0.03 % مسجلا 3321.81 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 12.96 نقطة أو 0.14 % إلى 9383.77 نقطة.

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