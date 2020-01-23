

نجامينا 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واس

أعلن البنك الدولي عن تقديم مبلغ 100 مليون دولار لجمهورية تشاد من أجل تعزيز المرونة والتنوع الاقتصادي والحماية الاجتماعية.

وقالت مديرة العمليات في البنك الدولي على مستوى تشاد سكينه كان:" إن هذا التدخل يرمي إلى تعزيز إحكام السيطرة على المخاطر الخاصة بالميزانية، والشفافية وإدارة الموارد البترولية، والمرونة الاقتصادية والتنويع".

وتعاني تشاد التي يعتمد اقتصادها بنسبة 80% على البترول، منذ سنوات وضعية اقتصادية صعبة، وذلك على إثر تراجع أسعار النفط على الصعيد العالمي.

ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يحقق الاقتصاد التشادي نموا بنسبة 5% بحلول عام 2022، مقابل 3% عام 2019.

//انتهى//

03:03ت م

0314





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اقتصادي / البنك الدولي يدعم اقتصاد تشاد ب 100 مليون دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.