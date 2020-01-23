

دكار 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واس

أعلن الجيش المالي اليوم، مقتل اثنين من جنوده بانفجار لغم ارضي في وسط البلاد.

وذكر الجيش في بيان أن عنصرين من عناصره أصيبا أيضا بجروح جراء الانفجار الذي وقع خلال مهمة لوحدة عسكرية في المنطقة.

ويعمل الجيش المالي على تعزيز قواته بعربات مدرعة لحمايتها من الألغام والكمائن، حيث استفاد البلد من 13 عربة مدرعة من الاتحاد الأوروبي كدفعة تشمل 46 عربة بصدد التسليم إلى دول الساحل.

//انتهى//

02:46ت م

0313





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الجيش المالي يعلن مقتل اثنين من جنوده بانفجار لغم أرضي وسط البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.