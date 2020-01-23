شكرا لقرائتكم خبر عن «المعلمي»: المملكة ستواصل دعم عمل الأمم المتحدة والان نبدء بالتفاصيل
أكد مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، مساء أمس، أن المملكة كعادتها ستواصل دعم عمل الأمم المتحدة وستعمل جنبًا إلى جنب مع الأمم المتحدة بما يخدم مستقبل العالم بشكل أفضل.
جاء ذلك خلال مشاركته في الإحاطة التي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش حول أولويات الأمم المتحدة لعام 2020 وأهم الفرص والتحديات التي تواجه العالم.
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