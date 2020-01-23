شكرا لقرائتكم خبر عن 98 شجرة بحملة «المشهد الحضري» بالظهران والان نبدء بالتفاصيل

قامت بلدية الظهران ممثلة بإدارة الحدائق والتجميل، وضمن حملة تحسين المشهد الحضري لمدينة الظهران بزراعة 98 شجرة من نوع أشجار الأكاسيا وأشجار الجلوكا وأشجار الياسمين الهندي في عدد من الشوارع.

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