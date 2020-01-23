شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم مكة يطلق 134 برنامجا للنشاط الطلابي والان نبدء بالتفاصيل
وتهدف البرامج للارتقاء بجودة التعليم، وبناء شخصية الطلاب ورعايتهم، وتطوير المشاركة المجتمعية بين المؤسسة التعليمية بمستوياتها المختلفة ومكونات المجتمع، فيما تنوعت تلك البرامج بين أسابيع ومناسبات عالمية، والتطوع والمبادرات فضلا عن عدد من البرامج التي تنعكس إيجابا على الطلاب سواء ما كان منها على مستوى المدارس والمكاتب التعليمية والإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة أو ما كان منها على مستوى الوزارة وتمثيل المملكة دوليا.
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