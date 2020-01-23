شكرا لقرائتكم خبر عن حرم أمير الشرقية ترعى «أشغال سعودية بأنامل بنت بلادي» والان نبدء بالتفاصيل

يعتزم مركز عطاء الخير بجمعية فتاة الخليج الخيرية النسائية بالخبر إقامة المعرض الخامس للأسر المنتجة «أشغال سعودية بأنامل بنت بلادي 5»، برعاية وحضور صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي حرم أمير المنطقة الشرقية.

أوضحت ذلك رئيسة المركز منيرة الصقير، وأضافت: إن هذا المعرض مدعوم من قبل الأيادي البيضاء بالمجتمع ويعتبر نموذجا خيريا وطنيا ذا رؤية طموحة يهدف إلى دعم ومساندة المرأة السعودية من خلال فتح المجال لدعم الأسر المنتجة التي يتبناها مركز عطاء الخير، حيث جاءت فكرة المعرض لتكريم الأسر على جهودها وتحفيزها وفتح مجال أوسع لتسويق وبيع الأعمال التي تنتجها المرأة السعودية بعد تدريبها وتأهيلها في مركز عطاء الخير حتى تصل للتميز والإبداع في المهنة وأخلاقياتها وتقديم الدعمين المادي والمعنوي لها، وستتم مشاركة نخبة من المصممات السعوديات.

وقالت: إن هذا هو المعرض الخامس لأشغال سعودية الذي جاء نتيجة لما حققته المعارض السابقة من نجاحات، وسيقام في قاعة أحد الفنادق بالخبر يوم الإثنين القادم من الساعة 7 إلى الساعة 11 مساء، والمجال مفتوح للجميع بالحضور والمشاركة بدعم أسر المركز.

وأشارت الصقير إلى أن مركز عطاء الخير أصبح مركزا رياديا في مجال العمل التطوعي، وقد حقق بفضل الله تعالى أهدافا إستراتيجية إنسانية ووطنية لتنمية المرأة والأسرة السعودية.