شكرا لقرائتكم خبر عن 3,5 مليون عملية أنجزتها جوازات المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت جوازات المنطقة الشرقية عن إنجاز 3513058 عملية في إجازة منتصف العام الدراسي الحالي 1441هـ، من خلال جميع فروعها في المنطقة.

وبينت أن مجموع عمليات إصدار وتجديد الجوازات السعودية بلغ 23228 عملية، و65771 عملية للمقيمين، فيما بلغ مجموع العابرين من خلال منافذ جوازات المنطقة الشرقية 3421063 شخصا، بينما بلغ مجموع عمليات إدارات وشعب متابعة الوافدين للمحالين إليها والمرحلين 2996 عملية.

وأوضح المتحدث الرسمي لإدارة جوازات الشرقية العقيد معلا العتيبي، أن عمل المنافذ التابعة لجوازات المنطقة الشرقية تميز بسرعة الإنجاز دون الإخلال بالجوانب الأمنية رغم وجود الكثافة والحركة الكبيرة للعابرين، مشيرا إلى أنه تم تفعيل خطط المنافذ، وفتح مسارات عكسية بجوازات جسر الملك فهد، وجوازات منفذ البطحاء، بهدف زيادة عدد المسارات وتسهيل وسرعة إنجاز العابرين.

وبين العقيد العتيبي، أن جوازات جسر الملك فهد سجلت يوم السبت الموافق 14 /‏ 5 /‏ 1441هـ أعلى إحصائية يومية منذ إنشائه، حيث يأتي هذا التميز بفضل الله أولا، ثم بجهود الزملاء العاملين بالمنافذ وحرصهم على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ودعم مدير الجوازات اللواء سليمان اليحيى، ومتابعة مدير جوازات المنطقة الشرقية العميد إبراهيم السويلمي، والمتابعة الميدانية من مدراء المنافذ.