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القبض على 26 يبيعون مواد فاسدة بمكة

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نفذت بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، وبمشاركة الإدارة العامة للنظافة، ومساندة الجهات الأمنية أمس الأول، حملة رقابية على سوق النكاسة العشوائي بمكة المكرمة؛ لإزالة المباسط والأكشاك العشوائية المخالفة للاشتراطات الصحية واللوائح البلدية. وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية م. أيمن وقاد، أنه تم خلال الحملة مصادرة وإتلاف 70 طنا من اللحوم والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، مشيرا إلى تسليم المصادرات الصالحة من الخضراوات والفواكه لجمعية إكرام لحفظ النعمة، بعد التأكد من صلاحيتها لتوزيعها على المستحقين، والقبض على 23 شخصا من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وتسليمهم للجهات الأمنية المختصة.

من جانب آخر، نفذت بلدية الغزة الفرعية، وبمساندة الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة، حملة رقابية على سوق جبل الكعبة، وتم خلالها مصادرة 50 طنا من الملابس والخرداوات والأطعمة غير الصالحة، كما تم القبض على 3 أشخاص من مخالفي نظام الإقامة والعمل.

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