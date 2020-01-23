شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 26 يبيعون مواد فاسدة بمكة والان نبدء بالتفاصيل
من جانب آخر، نفذت بلدية الغزة الفرعية، وبمساندة الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة، حملة رقابية على سوق جبل الكعبة، وتم خلالها مصادرة 50 طنا من الملابس والخرداوات والأطعمة غير الصالحة، كما تم القبض على 3 أشخاص من مخالفي نظام الإقامة والعمل.
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