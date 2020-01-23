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القوارب المهملة تهدد شواطئ الشرقية

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تشكل القوارب المهجورة في المنطقة الشرقية، خطورة بالغة على البيئة البحرية، نتيجة تحولها إلى مصدر لانبعاث النفايات، وتجمع الحيوانات.

وتسببت تلك القوارب في انتشار بعض الحشرات الضارة، والحيوانات القارضة، التي اتخذت من هذه القوارب مأوى لها.

وتنتشر القوارب المهملة على امتداد الساحل، وفي الواجهات البحرية، والكثير منها يزاحم مواقع الارتياد السياحي.

وتبذل أمانة المنطقة الشرقية جهودًا كبيرة في إزالة تلك القوارب من الشواطئ؛ بهدف القضاء على مختلف العوامل، التي تشوه المظهر الحضاري، والحفاظ على البيئة البحرية.

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