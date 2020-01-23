شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على 5 آلاف متر أراض حكومية والان نبدء بالتفاصيل

أزالت فرق الرقابة الميدانية المعنية بمتابعة الأراضي الحكومية ببلدية شباعة الفرعية التابعة لبلدية محافظة خميس مشيط تعديات على أراض حكومية بخميس مشيط في موقعين مختلفين وعلى مساحة أكثر من5000 متر مربع، وذلك بمخطط ضاحية خميس مشيط وجوار الكلية التقنية. وتضمنت التعديات العقوم الترابية والأحواش وهناجر حديدية، حيث تمت إزالة هذه الإحداثات بالكامل واتخاذ جميع الإجراءات النظامية اللازمة حيال المحدثين؛ لضمان عدم تكرار تلك المخالفات، واحتواء مشكلات التعديات والإحداثات منذ بدايتها وتطبيق جميع الأنظمة والتعليمات الكفيلة بردع المخالفين.

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