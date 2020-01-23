شكرا لقرائتكم خبر عن تخريج 60 متدربة من معسكر الأمن السيبراني والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت عميد كلية علوم الحاسب والمعلومات د.حنان بنت عبدالله بن منقاش بأنه تم قبول 60 متدربة في المعسكر من أصل ما يقارب 1032 مسجلة من طالبات وخريجات تقنية معلومات وتخصصات أخرى وأعضاء هيئة تدريس وموظفات وباحثات عن عمل من جميع أنحاء المملكة، مؤكدة أهمية مواكبة احتياجات سوق العمل وتأهيل الطالبات تقنيا ومهنيا تماشيا مع التحول الرقمي والتقني من خلال البرامج التعليمية والمعسكرات والدورات المتميزة.
من جانبها، أفادت مدير المعسكر من مركز TechCampus المهندسة علا القويعي أن معسكر الأمن السيبراني يعد من أهم البرامج التدريبية التقنية المتقدمة، فهو خطوة رائدة هدفها حماية أمن الفرد والمجتمع بجميع مؤسساته، حيث تعددت وسائل الاتصالات وتفاوتت خصائصها وزادت طرق تبادل المعلومات بين العالم، في ظل الاستخدام الواسع للإنترنت والتقنية وتطبيقات الأجهزة الذكية في جميع أجهزة الدولة، وخاصة التعليم والتجارة والبنوك والصحة والقطاعات العسكرية، كذلك القطاعات التي تقدم خدماتها بالاعتماد على معالجة البيانات والمعلومات وحمايتها.
كانت هذه تفاصيل خبر تخريج 60 متدربة من معسكر الأمن السيبراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.