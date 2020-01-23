شكرا لقرائتكم خبر عن مكافحة العدوى تطمئن: الشرقية خالية من «كورونا 2» والان نبدء بالتفاصيل

أكد مدير إدارة مكافحة العدوى بصحة الشرقية د. حاتم آل هاني لـ ”الخليج 365”، خلو المنطقة الشرقية من الفيروس المنتشر حاليا في عدد من دول العالم، وهو كورونا 2 الجديد «NCOV 2019».

وأضاف آل هاني، إن الفيروس لم يتجاوز دول شرق آسيا، موضحا أنه بحسب آخر تقارير منظمة الصحة العالمية فإن الفيروس تم حصره في المناطق التي انتشر فيها، وتحديدا في منطقة فيجن بدولة اليابان، مؤكدا أنه لم يتعدها حتى الآن.

وذكر أن مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة أصدر تعليمات عن الفيروس الجديد، حيث إنه في 31 ديسمبر 2019م، تم إبلاغ المكتب لمنظمة الصحة العالمية في الصين بحالات الالتهاب الرئوي المسبب لمرض غير معروف تم اكتشافه في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي الصينية، وتم إعلان فيروس كورونا جديد على أنه الفيروس المسبب من قبل السلطات الصينية في 7 يناير الجاري. وبحسب تقييم المخاطر، تشير المعلومات الحالية إلى أن المخاطر الصحية المحلية من هذا الفيروس تعتبر منخفضة في هذا الوقت، ومع ذلك فقد تم اتخاذ احتياطات استباقية للتأهب مع منظمة الصحة العالمية، حيث تشمل مراقبة الوضع الوبائي عن كثب بالتواصل مع منظمة الصحة العالمية ويتولى مركز القيادة والتحكم بالوزارة إدارة وتنسيق الاستعداد والاستجابة للحدث. بالإضافة إلى التنسيق مع هيئة الطيران المدني بتقييم حركة السفر المباشر وغير المباشر من وإلى الصين، بهدف توفير المعلومات للأشخاص الذين قد يسافرون إلى المدن المسجلة فيها إصابات ولرصد القادمين منها، وتطبيق التقييم الصحي لهم ومتابعتهم للتأكد من سلامتهم، أيضا إعداد دليل صحي للتعامل مع الحالات المشتبهة، وتجهيز الفحوصات المخبرية اللازمة، حيث إنه لا يوجد علاج أو لقاح لهذا الفيروس.