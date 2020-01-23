شكرا لقرائتكم خبر عن معرض وأوبريت في احتفال تعليم الشرقية بـ «عالمي اللغة العربية» والان نبدء بالتفاصيل

دشن مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية د. ناصر الشلعان صباح أمس فعاليات اليوم العالمي للغة العربية الـ 18 تحت عنوان «اللغة العربية والذكاء الاصطناعي»، والذي نظمت فعالياته إدارة تعليم الشرقية ممثلة في إدارة الإشراف التربوي «قسم اللغة العربية»، بمقر ابتدائية أبي بن ثابت بالظهران بحضور المساعد للشؤون التعليمية د. سامي العتيبي، ومدير إدارة الإشراف عبدالرحمن الزهراني، ومدير مكتب تعليم الظهران سعيد القحطاني، ورئيس قسم اللغة العربية إبراهيم الحربي، وسط مشاركة عدد من القيادات التعليمية ومشرفي اللغة العربية وعدد من معلمي اللغة العربية وعدد من الطلبة.

وتضمن الاحتفال معرضا مصاحبا حمل مضامين عدة ذات علاقة مباشرة باللغة العربية جاءت من مشاركات مدارس تعليم المنطقة، إلى جانب حزمة من الفعاليات والفقرات التي جاءت بالحفل ومنها: مشاهد تمثيلية وقصائد شعرية وأوبريت عن اللغة العربية.

ولفت الشلعان، إلى أهمية تفعيل مضامين عنوان الاحتفاء لهذا العام والذي جاء بعنوان «اللغة العربية والذكاء الاصطناعي»، وذلك بالاستفادة من البرمجيات والتقنيات الحديثة في تطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها، وصولا لتوظيف التجاِرب والخبــرات بيــن مؤسســات التعليــم بالعالــم العربــي فــي تطويــر تعليم اللغة العربية وتعلمها، إضافة لتشـجيع الإبـداع والمبدعيـن فـي طــرح حلــول للمشــكلات التــي تواجــه اللغـة العربيـة، والوقوف على الرؤى الجديــدة للتعامـل معهـا عبـر مجـــالات علمية وتطبيقية بمؤسســات التعليــم.

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وأشار د. الشلعان إلى ترجمة وزارة التعليم للاهتمام والدعم الكبير من قبل قيادتنا الرشيدة «أعزها الله»، للغة العربية من خلال سعي الوزارة في تنفيذ العديد من المبادرات الداعمة لتعزيز اللغة العربية، وفي مقدمتها تطوير مناهج اللغة العربية وتحديث طرق تدريسها لتواكب مستجدات الحياة، كذلك عمل الوزارة الدؤوب على مواكبتها للدراسات الحديثة والأبحــاث التي تصب في خدمة تعليم اللغة العربية، إلى جانب الوقوف على تشخيص واقع تعليم اللغة العربية وتعُّلمها على المستويين الإقليمي والعالمي.

بدوره أشار رئيس قسم اللغة العربية بتعليم الشرقية إبراهيم الحربي إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومتنا الرشيدة «وفقها الله» للاهتمام باللغة العربية حتى جاء الاعتراف بها كلغة رسمية في الأمم المتحدة، وكان من ثمراتها تخصيص يوم في كل عام للاحتفاء بها والشعور بالفخر والاعتزاز وإعلاء شأنها.

وأوضح مدير إدارة الإشراف التربوي بتعليم الشرقية عبدالرحمن الزهراني أن هناك حزمة من الأهداف التي يرمي لها الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية يأتي في مقدمتها: إظهار أهمية اللغة العربية من خلال ذكر تأريخها وحضارتها، كذلك إبراز مكانتها بين لغات البشر، والتذكير بإمكانات اللغة العربية الواسعة في التعبير عن كل شيء من شؤون الحياة.