شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة مبانٍ أقيمت على ممتلكات حكومية بالعزيزية والان نبدء بالتفاصيل

أزالت بلدية محافظة الخبر ممثلة بإدارة رخص البناء إحداثات ومباني مخالفة بحي الصواري بالعزيزية، أقيمت على أراضٍ وممتلكات حكومية دون تصريح.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر م. سلطان بن حامد الزايدي، أنه تم إزالة تلك التعديات بعد اتخاذ الإجراءات النظامية، بحضور لجنة مشتركة من عدد من الجهات الحكومية، موضحا أن ذلك يأتي استمرارا لحملة إزالة التعديات التي تقوم بها البلدية بشكل دائم.

وأضاف م. الزايدي، إن الحملة تهدف إلى إزالة جميع مخالفات التعديات، حيث تم خلال الشهرين الماضيين إزالة تعديات من 9 مواقع تم خلالها فتح شوارع وإزالة مبانٍ وتعديات، مشيرا إلى أن مراقبي البلدية وآلياتها أسهموا في إزالة أشكال متنوعة من الإحداثات أقامها محدثون حاولوا استغلال عدد من الشوارع والاستيلاء عليها دون أن يكون لديهم أي مسوغات شرعية أو تراخيص نظامية.

وأشار إلى أن إدارة رخص البناء في البلدية وجهت إنذارات عدة إلى أصحاب التعديات والمخالفات بإزالتها وتصحيح أوضاعها قبل أن تبدأ فعليا بإزالتها، فيما حذر في الوقت ذاته من قيام أي جهة بالتعدي على الشوارع والممتلكات العامة.