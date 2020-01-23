شكرا لقرائتكم خبر عن الأحوال المتنقلة تقدم خدماتها بـ«النيابة العامة» والان نبدء بالتفاصيل

بدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في المنطقة الشرقية بتقديم خدماتها للرجال في فرع النيابة العامة بالمنطقة لمدة يومين، وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة «نأتي إليك» المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة. وتقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية للمستفيدين خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلا عن طباعة شريحة البيانات «البرنت».

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