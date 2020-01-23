شكرا لقرائتكم خبر عن رحالة يصل إلى الشرقية بعد 5971 كم والان نبدء بالتفاصيل

استقبل وكيل أمين الشرقية المساعد لشؤون البلديات محمد الصفيان، ومدير عام مكتب الأمين محمود الرتوعي، مساء أمس الأول، في مقر الأمانة، الرحالة السعودي فهد الهلال.

وكانت جولة الرحالة الهلال بدأت من تاريخ 19 ربيع الآخر 1441هـ، ومرت بالعديد من المحطات داخل المملكة على الدراجة الهوائية؛ لتصل بعد مسافة 5971 كم إلى المنطقة الشرقية، وكانت هذه الجولة تحت مسمى الأمير الراحل طلال بن عبدالعزيز آل سعود «يرحمه الله».

وفي بداية اللقاء، رحب الصفيان بالرحالة السعودي، ونقل خلاله تحيات وأمنيات أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير وكافة منسوبي الأمانة، مبينا أن هذه الأعمال تعتبر من الأعمال الجليلة والأعمال الوطنية التي يفخر بها أي مواطن سعودي، مستذكرا الكثير من المبادرات الخيرية والمساعدات الإنسانية والبصمات الجميلة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز «يرحمه الله».