شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير سعود بن نايف يوجه باستنساخ «شرقية بلا سيارات تالفة» للمحافظات والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية عبدالهادي الشمري، أن المجلس البلدي نجح في رفع أكثر من 2000 سيارة خلال المرحلة الأولى من انطلاق الحملة، والعمل ما زال متواصلا من أجل تحقيق هدف الحملة برفع أكثر من 6000 سيارة تالفة ومهملة في مختلف أحياء حاضرة المنطقة الشرقية.
مضيفا أن توجيهات ودعم سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، أثمرت عن تسارع خطى الحملة، وتحقيق أرقام قياسية في فترة وجيزة، وحفز اللجان العاملة ميدانيا لمباشرة ومتابعة البلاغات التي ترد لحساب الحملة.
معربا عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على التوجيه الكريم باستنساخ الحملة، مبينا أن المجلس يرحب بالمجالس البلدية من داخل المنطقة وخارجها؛ للاطلاع على تجارب المجلس في تحسين المشهد الحضري وإزالة التشوهات البصرية، والحملات التي خططها المجلس لذلك.
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