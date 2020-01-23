شكرا لقرائتكم خبر عن رفع مخلفات مجهولة المصدر بـ «الهاف مون» والان نبدء بالتفاصيل

قامت بلدية الظهران ممثلة بإدارة النظافة بالعمل على رفع وإزالة مخلفات الأنقاض مجهولة المصدر بشاطئ نصف القمر «الهاف مون». يأتي ذلك امتدادا لحملات أمانة الشرقية الشاملة لتحسين المشهد البصري، التي تتماشى مع حملة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، ورفع مستوى التنسيق بين الإدارات بالأمانة لتحسين المشهد البصري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رفع مخلفات مجهولة المصدر بـ «الهاف مون» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.