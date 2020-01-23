شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل مطار الجبيل تجاريا 2025 والان نبدء بالتفاصيل

أكدت الهيئة الملكية بالجبيل أن العمل جارٍ على قدم وساق لإنهاء مشروعي مطار الجبيل، وشبكة السكة الحديدية.

» توقيع الاتفاقية

وقال مدير عام الشؤون الفنية بالهيئة بالإنابة م. عبدالله كاشقري: إنه من المتوقع تشغيل مطار الجبيل في 2025 في حال توقيع الاتفاقية مع المنفذين للمشروع خلال الربع الأول من العام الحالي 2020، وموافقة وزارة المالية لاستكمال إنشاء البنية التحتية والأجزاء الأولية للتشغيل، مشيرا إلى أن عمل المطار سيكون تجاريا عبر الشحن الجوي والطيران الخاص.

» مناقشات واجتماعات

وحول شبكة السكة الحديدية، أوضح: أعمال الإنشاء قائمة والهيئة الملكية تعد وسيطا بين الجهتين العاملتين، مشيرًا إلى أن الهيئة خططت لذلك من المراحل الأولى، في ظل وجود حرم الخدمة.

ولفت إلى تنفيذ 90% من الخط الرئيس، مبينا أن الجسر يكمل طريق 6، وأن هناك مناقشات واجتماعات بين الهيئة الملكية والشركة المنفذة لتحديد من ينشئ الشبكات الفرعية.

» مركز اقتصادي

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وأشار في العرض المقدم خلال اجتماع في غرفة الجبيل إلى أن شبكة السكة الحديدية تخدم الصناعات من رأس الخير مرورا بالجبيل الصناعية وميناءي الجبيل الصناعي والتجاري.

ولفت إلى مناقشة مشروع المطار مع عدد من اللجان في وزارة الدفاع وهيئة الطيران المدني ووزارة المالية؛ تأكيدا لأهميته كمركز اقتصادي، خاصة لموقعه القريب من المناطق الصناعية، موضحا أن المرحلة الأولى من التشغيل ستكون داخلية وبعدها تتحول إلى إقليمية.

» شركات أجنبية

ولفت إلى أنه تم اختيار 3 شركات استثمارية أجنبية من أصل 7، بعد موافقة هيئة الطيران المدني ومنحها التصريح لهم.

» تقليل الحوادث

وأكد رئيس مجلس أعمال غرفة الجبيل م. فهد المسحل، خلال استضافة الغرفة المناقشات بين الهيئة والشركة، أهمية شبكة السكة الحديدية، خاصة على الطرق الرئيسة للتقليل من الحوادث المرورية.