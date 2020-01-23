شكرا لقرائتكم خبر عن أيتام وذوو إعاقة يتدربون على «قوة التواصل مع الذات» والان نبدء بالتفاصيل

نظم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية مؤخرا، دورة تدريبية بعنوان «قوة التواصل مع الذات»، وذلك في مقر الفرع بالدمام.

وتهدف الدورة، التي استهدفت الأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة وعددا من الأسر، إلى تقديم إطار تعريفي للمشاركين عن الذات، وتكوين فهم شامل حول تنميتها، وإدراك مفهومها وأنواعها وقدراتها، وحسن التعامل معها وتطويرها، والنظرة الإيجابية للذات.

وأوضح مدير إدارة المسؤولية الاجتماعية بفرع الوزارة خالد العبيد، أنه تم وضع أهداف أساسية لتطوير وتمكين المستفيدين، وتم التركيز خلال الخطة الموضوعة على تأهيل وتدريب مستفيدي الوزارة، مشيرا إلى أنه تم توظيف ما يقارب 600 مستفيد ومستفيدة من المدربين والمؤهلين للعمل في تخصصات مختلفة، حيث نطمح لمضاعفة العدد خلال نهاية عام 2020، وإيجاد فرص توظيفية لهم تساهم في تحويلهم من مستهلكين إلى منتجين.